Es gibt Karten ab 7. März

Schwungvoll wird am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Ladenburg das „Erwachen der Natur eingeläutet“. Das kündigt der Hilfeverein Freunde Ugandas zum Frühlingskonzert „Mozart trifft Vivaldi“ des Schriesheimer Kammerorchesters unter der Leitung von Christian Weidt an. Musikalische Gäste sind die Solistinnen Carmen Buchert (Sopran) und Juliane Kliegel (Violinistin vom Barockensemble des Philharmonischen Orchesters Heidelberg).

Zugleich weist Veranstalterin Ilse Schummer darauf hin, dass die Kirche wegen Corona nicht beheizt ist und das Konzert unter den aktuellen Corona-Regeln stattfindet.

Bitte um Spenden für die Ukraine

Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten, die vollständig an die gemeinnützige Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar gehen. Der Konzerterlös soll einen Beitrag dazu leisten, dass die ukrainische Bevölkerung mit Medizinprodukten, Wassertanks, Heizgeräten sowie Dosen- und Trockennahrung versorgt werden kann.

Eintrittskarten müssen vorab bestellt werden auf der Internetseite (www.schriesheimer-kammerorchester.de) oder telefonisch von Montag, 7. März, bis Freitag, 11. März, jeweils zwischen 9 und 18 Uhr unter der Rufnummer 06221/7 25 67 03. Die Platznummer ist am Eingang vorzuweisen. pj