Kennengelernt haben sie sich bei einer Feier – an diesem Freitag begehen Heidi und Hans Kuhn in Ladenburg ihre Goldene Hochzeit. Die 1946 in Heidelberg geborene Friseurmeisterin ist vielen auch als Inhaberin eines eigenen Salons in der Schulstraße bekannt. „Ihren“ Hans lernt sie 1967 im Partykeller ihrer Cousine in Wallstadt kennen, wo sie damals wohnt. Der spätere Ingenieur Kuhn geht da noch in die Betonbauer- und Maurerlehre. Als Student tritt er am 26. Februar 1971 mit Heidi vor den Standesbeamten. Der heißt Reinhold Schulz und ist seinerzeit schon seit sechs Jahren Bürgermeister der Römerstadt.

„Er hat eine wirklich schöne Rede gehalten“, erinnert sich die Braut von damals noch immer gerne an die Feier im Alten Rathaus. Tags darauf die Zeremonie in der evangelischen Stadtkirche: Pfarrer Gottfried Krieck hatte es ausnahmsweise erlaubt, dass Heidi Kuhns Onkel, eigentlich Pfarrer in Pforzheim, die Trauung auf Kurpfälzer Boden vornimmt.

„Immer Glück gehabt“

Heidi und Hans Kuhn gaben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort. © Peter Jaschke

„Wir haben immer Glück gehabt im Leben“, strahlt die Goldhochzeiterin rückblickend. Das bezieht sie aber vor allem auf die 1973 und 1979 geborenen Kinder Karoline und Nikolas sowie die vier „ganz tollen“ Enkel Carlotta, Jonathan, Paula und Theo. Aber ebenso auf ihren Mann: Hans Kuhn ist 1947 in Mannheim geboren, aufgewachsen im Ladenburger Stadtteil West und seitdem bereits in allen Stadtteilen wohnhaft gewesen. Beruflich nacheinander als Bauleiter, bei der Badischen Gebäudeversicherung und zuletzt als Hauptamtlicher im Gutachterausschuss der Stadt Mannheim tätig, engagiert er sich ehrenamtlich mehr als 40 Jahre lang im Gutachterausschuss Ladenburg. Seit diesem Jahr gehört er dem Folgegremium in Weinheim an.

Das Geheimnis einer langen Ehe? „Viel streiten und ebenso wieder vertragen“, sagt er lächelnd. Und sie: „Jede Sekunde, die schön ist, genießen.“ Weil dies oft gelungen ist, wollen sie anstelle der Feier, die Corona-bedingt sowie kaum möglich sei, dankbar etwas abgeben und dem Garango-Verein Geld spenden.