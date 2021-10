Erster Heimkampf der ASV-Heber

Der erste Heimkampf der Ladenburger Oberliga-Gewichtheber vom Athletik-Sport-Verein (ASV) findet nach langer Corona-Zwangspause am Samstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr in der Lobdengauhalle statt. Gegner ist das Team von Germania Obrigheim, das im ersten Kampf 405 Relativpunkte erreichte, während der ASV in Feldrennach ersatzgeschwächt nur auf 329 Relativpunkte kam. Das soll diesmal besser werden, wie ASV-Abteilungsleiter Thomas Roß ankündigt.

Der Eintritt ist frei. Spenden zur Deckung der Wettkampfkosten sind willkommen. Der Zutritt zu dem Wettkampf ist ausschließlich Geimpften und Genesenen möglich. Dadurch entfällt in der Halle die Maskenpflicht. pj