Erste Fühler am Ladenburger Marktplatz

Angenommen, die Feuerwehrzufahrt an einer Schule wäre zugeparkt. Oder es hätte jemand vergessen, das Museum abzuschließen. Auch das Überschreiten einer Temperaturgrenze, etwa bei den wärmeempfindlichen Leimbindern im Dach der Lobdengauhalle, nennt Maximilian Bauer von der Fachstelle Digitalisierung im Rathaus als Beispiel für den Einsatz des digitalen Mess- und Auslesesystems, das in Ladenburg erprobt wird.

Die Werte werden im niederfrequenten Funkbereich übermittelt und lassen sich – mit Umwandlern (Gateways) lesbar gemacht – jederzeit beispielsweise auf Diensthandys und in Statistiken anzeigen. Das Anbringen erster Sensoren durch Bauhof und Verteilnetzbetreiber Netze BW begann am Donnerstag.

41 Messpunkte werden installiert

Tags zuvor hatte Bauer im Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderats über die Pilotphase des Projekts informiert, das mit insgesamt zunächst 41 Messfühlern neben Parkplätzen und sensiblen Zufahrten die Luftqualität in bestimmten öffentlichen Räumen, Gebäudeöffnungen und Füllstände von Öltanks ausgewählter städtischer Liegenschaften rein der Anzahl nach ohne Kameras und Internet überwacht.

Ziel eines solchen Long-Range-Wide-Area-Netzwerkes (LoRaWAN) sei es, „Arbeitseinsätze effizienter zu gestalten“, so Bauer. Die Kosten belaufen sich auf einmalig 13 000 Euro für die zweijährige Laufzeit des Leasingvertrages und jährlich 1000 Euro an Betriebskosten. Neben Lob für diesen weiteren Schritt auf dem Weg zu „Ladenburg.digital“ äußerten die TA-Delegierten viele Anregungen. Dazu sagt Bürgermeister Stefan Schmutz: „Pilotcharakter bedeutet, dass Ausweitungen denkbar sind, wir aber noch ganz am Anfang sind und uns nicht mit allzu vielen Wünschen überfordern sollten.“

Um Wirtschaftlichkeit geht es auch bei der Thermografie-Aktion zum klimafreundlicheren Heizen, welche das Rathaus im November startet: Fürs Paket mit sechs hochauflösenden Infrarotbildern, Ergebnisbericht und Modernisierungstipps der AVR Energie, das sonst 129 Euro kosten würden, bekommen Hausbesitzer auf Antrag bei Rathausmitarbeiterin Anna Struve einen Zuschuss von 50 Euro. „Wir möchten dazu motivieren, sich mit dem Energiesparen zu beschäftigen“, erklärt Schmutz den zweiten Klimaschutzbaustein nach der Photovoltaikförderung, der laut Struve 42 Anfragen folgten. Das Meinungsbild im TA dazu fiel positiv aus.

Zustimmung zu Spielplatz

Einhellige Zustimmung fand auch das Konzept der „Werkstatt Spielart“ (Heidelberg) zur Erneuerung des „Schlangen“-Spielplatzes Im Unteren Rech (Weihergärten) für rund 45 000 Euro. Davon fließen 15 000 Euro dank einer privaten Spende zurück an die Stadt. Stadtrat Max Keller (Grüne) meinte jedoch, dass die Gesamtsumme nicht ausreiche, da der mangelhafte Untergrund zur Neupflanzung schattenspendender Bäume stark zu verbessern sei.

Ein weiterer Umbau steht bevor: Nach den Bushaltestellen Carl-Benz- und Ankerplatz soll als der am dritthäufigsten genutzte Halt „Ruckelshausen“ in der Weinheimer Straße barrierefrei werden. Der TA bewilligte überplanmäßige Mittel in Höhe von 29 600 Euro für Planung und Bauleitung. Vertagt wurde wegen fehlender Unterlagen der Antrag auf einen umstrittenen Neubau in der Klappergasse (Altstadt).