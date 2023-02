Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kita-Neubau Eröffnung von neuer Kita spätestens Mitte 2024 in Ladenburg geplant

Der erster Spatenstich zur „Kita West“ in der Wiesenstraße ist erfolgt, Mitte 2024 soll es losgehen. Der Bedarf an Plätzen ist in Ladenburg jedoch weiter groß