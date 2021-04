Der Corona-bedingt weiterhin akute Mangel an Wettkämpfen hat es möglich gemacht: Junge Gewichtheber konnten Videos einsenden und ihre darauf dokumentierten Versuche von Schiedsrichtern des Bundesverbands bewerten lassen. An den Online-Turnieren waren mit Kyra Loose (Ladenburg) und Nikolai Koger (Seckenheim) zwei Talente des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg startberechtigt, weil sie als Kaderathleten des Landesverbands – im Gegensatz zur Mehrheit – im Leistungszentrum Leimen unter strengen Hygienevorgaben trainieren dürfen.

Wegen der Altersbegrenzung bis 17 Jahre durfte jedoch allein Koger am bundesweiten Frühlingswettkampf mit dem Titel „German Weightlifting Spring-Cup“ mitmachen. Der 13-Jährige zeigte mit 49 Kilogramm im Reißen und 60 Kilogramm im Stoßen eine starke Leistung. Damit lag er in der Gesamtwertung deutschlandweit auf Rang sechs im Jahrgang 2008, und in Baden-Württemberg belegte er im Zweikampf sogar Platz zwei. So verbesserte sich Kogel seit seinem letzten Wettkampf, den BWG-Landesmeisterschaften im Oktober, trotz der eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten um 19 kg im Zweikampf.

Wann öffnet der Kraftraum?

Als 2002 geborene Athletin durfte Kyra Loose nur an der Landeswertung teilnehmen, da der Bundesverband nur die Jahrgänge bis 2004 zuließ. Doch wurde auch sie für ihren Trainingseifer unter besonderen Bedingungen belohnt: Die 18-jährige Auszubildende erzielte mit 78 kg im Reißen und 96 kg im Stoßen eine neue Bestleistung.

Mit der Zweikampfleistung von 174 kg überbot sie klar ihre Hauptkonkurrentin und holte sich den ersten Platz im Jahrgang 2002. Die erreichten 95 Relativpunkte sowie die Steigerung von 16 kg zu ihren alten Bestleistungen lassen auch hier positiv nach vorne blicken. Dabei liegt ihr letzter offizieller Wettkampf bereits über ein Jahr zurück. Alle ASV-Aktiven hoffen, dass die Situation es bald zulässt, den Kraftraum in der Ladenburger Lobdengauhalle wieder für die Sportler zu öffnen. pj

