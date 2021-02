Die Corona-Pandemielage im Rhein-Neckar-Kreis bleibt in diesen Tagen weitgehend konstant, es gibt nur geringe Veränderungen bei den Infektionszahlen. Jedoch vermeldete das Landratsamt nach drei Tagen ohne weitere Todesopfer wieder einen Verstorbenen; ein Mann im Alter von über 90 Jahren verlor im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sein Leben. Details gibt die Behörde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht bekannt.

Die Zahl der Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen, ebenso die Zahl der sogenannten „aktiven Fälle“: 624 Menschen müssen derzeit aufgrund einer Erkrankung mit Covid-19 in Quarantäne bleiben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit 56,3 in einer anhaltenden Seitwärtsbewegung – diese Zahl gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb von einer Woche neu anstecken. Minimalziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, damit das Gesundheitssystem entlastet werden kann. Ab einer Inzidenz von 35 werden weitere Lockerungen in Aussicht gestellt.

Und so sieht die Lage in den einzelnen Kommunen zwischen Neckar und Bergstraße aus (vorn die gesamte Fallzahl seit März 2020, in Klammern die aktiven Fälle):

Edingen-Neckarhausen: 381 (1)

Heddesheim: 359 (8)

Hirschberg: 258 (1)

Ilvesheim: 258 (4)

Ladenburg: 302 (6)

Schriesheim: 276 (4)

Weinheim: 1186 (38)

Info: Dossier unter morgenweb.de/Corona