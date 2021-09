Englisch-Zertifikate direkt aus London

Schülerinnen und Schüler der Merian-Realschule (MRS) in Ladenburg haben erfolgreich das Examen „English for Business – Reading and Writing“ (Geschäftsenglisch – lesen und schreiben) im Rahmen der freiwilligen Englisch-AG absolviert. Die englische Industrie- und Handelskammer London hat jetzt 15 Zertifikate ausgestellt. Zehn Absolventen waren so gut, dass sie den Zusatz „mit Auszeichnung“ erhielten, wie die Schulleitung mitteilt. Diese Zertifikate, die zu Beginn des Schuljahres von Rektor Stefan Baust und Lehrerin Anja Trussell (Englisch-AG) an die Schülerinnen und Schüler überreicht wurden, können bei Bewerbungen hilfreich sein. Auch in diesem Schuljahr gibt es für Neuntklässler die Möglichkeit, ein solches Sprachzertifikat zu erwerben. pj

