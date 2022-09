Energie im Mittelpunkt

Ladenburg. Um erneuerbare Energien dreht sich die öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) der Stadt Ladenburg am Mittwoch, 14. September, um 18 Uhr im Domhofsaal. So stellt die Verwaltung unter anderem „Optionen zur klimaneutralen Energieversorgung im Geltungsbereich der Ladenburger Altstadtsatzung“ vor. Auf der Tagesordnung steht außerdem der Antrag eines Altstadtbewohners, der sich von den Vorgaben jener Gestaltungsvorschriften befreien lassen möchte, um in der Wormser Straße eine Photovoltaikanlage errichten zu können. Die Verwaltung schlägt vor, dieses Ansinnen abzulehnen. In der Vorlage heißt es: „Eine Befreiung von der Satzung kann, obwohl die Anlage nicht vom öffentlichen Straßenraum einsehbar ist, zur Vermeidung eines Präzedenzfalles nicht erteilt werden.“

Vorgestellt wird in der Sitzung eine geothermische Voruntersuchung nach der Methode der sogenannten „3D-Seismik“, mit der der Verlauf von geologischen Schichten zur Erkundung des Erdwärmepotenzials gemessen wird. pj