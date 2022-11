Elsbeth Lang stellt aus

Ladenburg. Eine Ausstellung mit zauberhafter Malerei und Grafik eröffnet Elsbeth Lang unter dem Titel „Weil ich lebe…“ am Mittwoch, 23. November, um 18 Uhr beim Kunstverein Ladenburg (KVL) in der Hauptstraße 6. Zur Vernissage spricht Wiebke Hünermann-Neuert.

Die Schriesheimer Künstlerin Lang setzt sich seit 1980 intensiv mit Zeichnung und Malerei auseinander. Wichtige Impulse erhielt sie durch Kurse an der Europäischen Akademie in Trier und Seminare bei Patrick Marques (Soulac), Piotr Skroban (Heidelberg) und Hans Köhler (Stuttgart). Seit 2000 ist sie Dozentin für Malerei und Zeichnung an den VHS Weinheim und Schriesheim. Ihre Werke sind anlässlich des zehnten KVL-Jubiläums bis einschließlich Sonntag, 4. Dezember, jeweils freitags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. pj