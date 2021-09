Eisenmann singt vor Titelkämpfen

Die Ringer des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg sind von Freitag, 1. Oktober, bis Sonntag, 3. Oktober, in der Lobdengauhalle Gastgeber der Deutschen B-Jugendmeisterschaften im freien Stil. Sänger Claus Eisenmann, einst Mitgründer der Söhne Mannheims, soll zur Eröffnung am Freitag um 18 Uhr die Nationalhymne singen. Am Samstag folgen ab 9.30 Uhr weitere Qualifikationskämpfe. Tags darauf beginnen ab 9.30 Uhr die Finalkämpfe. Mehrere ASV-Jugendringer sind nominiert.

Der Eintritt ist frei. Ausschließlich Zuschauer und Sportler mit entsprechendem Impf-, Genesenen- oder Testnachweis sind zugelassen. pj