Eisenbahn-Markt am 27. November

Am Samstag, 27. November, findet in Ladenburg im Carl-Benz-Gymnasium, Realschulstraße 4, von 11 bis 16 Uhr nach langer Corona-Pause wieder ein Eisenbahn- und Spielzeugmarkt statt. Seit 1984 gibt es diesen Markt. Von etwa 30 Ausstellern werden Eisenbahnen und Zubehör aller Hersteller, Modellautos und älteres Spielzeug angeboten. Es besteht die Möglichkeit zum kaufen oder auch tauschen, auch an einem Ankauf sind Aussteller eventuell interessiert. Natürlich ist auch eine Probestrecke vorhanden und für Verpflegung gesorgt.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene vier Euro, Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Die Veranstaltung erfolgt unter 2G-Corona-Bedingungen. Ein Kontaktformular gibt es zum ausfüllen und mitbringen unter www.eisenbahnbörse-ladenburg.de red