Eis essen mit SPD-Bundestagskandidatin Elisabeth Krämer

Ladenburg. „Trefft euch auf ein Eis mit mir!“ – unter diesem Motto lädt die SPD-Bundestagskandidatin Elisabeth Krämer zu einer kostenlosen Portion Eis ein. Am Freitag, 13. August, um 16.30 Uhr ist sie am Ladenburger Wasserturm mit ihrem kleinen roten Eiswagen anzutreffen. Sie freut sich darauf, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.

Am Samstag, 14. August, ist sie noch einmal in Ladenburg: Von 10 bis 12 Uhr zu weiteren Gesprächen am Infostand des SPD-Ortsvereins Ladenburg vor dem Edeka Markt in der Wallstadter Straße.