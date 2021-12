Einstimmung auf das Fest

Das beliebte Kurrende-Blasen des evangelischen Posaunenchors Ladenburg findet am Donnerstag, 23. Dezember, wieder statt. Beginn ist um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Absprache mit der Stadtverwaltung gibt es weitere Auflagen. So werden die anschließenden Auftrittsorte in allen Stadtteilen ebenso wenig genannt wie weitere Uhrzeiten, da Menschenansammlungen zu vermeiden sind. Somit entfallen die früher gewohnten Nachbarschaftsfeste und Zusammenkünfte anlässlich dieses Termins erneut. Die Zuhörerschaft ist aufgerufen, Abstand zu halten.

Mit weihnachtlichen Weisen wollen die Musizierenden des Posaunenchors, die nach eigenen Angaben alle mindestens zweifach geimpft sind, auf das bevorstehende Fest einstimmen. pj