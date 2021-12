Einen Apfelbaum gepflanzt

Um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken und die Artenvielfalt zu fördern, hat die Biodiversitätsmanagerin des Rhein-Neckar-Kreises, Hannah Schuler, an kreiseigenen Liegenschaften eine Aktion zum Nachpflanzen von Bäumen gestartet. Ende November 2021 wurde mit der Aktion an der Martinsschule in Ladenburg und einem Verwaltungsgebäude in der Röntgenstraße in Weinheim begonnen.

Im Frühjahr mussten dort neun Bäume gefällt werden, weil diese die anhaltende Trockenheit der letzten drei Jahren nicht überlebt hatten. Sie wurden nun durch regionaltypische, insektenfreundliche Arten ersetzt. Gepflanzt wurden zwei Hainbuchen, zwei Kornelkirschen, zwei Echte Mehlbeeren, ein Rheinischer Bohnapfel und zwei Sommerlinden.

Um die Wuchsbedingungen zu verbessern, wurde an der Martinsschule zusätzlich ein Bodenaustausch in den Pflanzlöchern vorgenommen. So sollen diese Bäume besser anwachsen und Trockenphasen besser überdauern. Zusätzlich werden die Pflanzen mit Bewässerungssäcken ausgestattet. Diese grünen Kunststoffsäcke werden beim Gießen mit bis zu 100 Litern Wasser befüllt, welches dann langsam in das darunter befindliche Erdreich versickert.

Schüler beobachten Natur

Freuen dürfen sich die Schüler der Martinsschule außerdem über ein zusätzliches Naturerlebnis: In Abstimmung mit Schulleitung und Biodiversitätsmanagerin wurde ein Apfelbaum auf dem Schulgelände gepflanzt. Dieser kann nun ganzjährig – von der Apfelblüte im Frühjahr über die Apfelernte im Herbst – von den Schülern beobachtet, erlebt und genutzt werden. red

