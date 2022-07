Eine Stunde Gesang für den Frieden

Ladenburg. Unter dem Motto „Here Comes the Sun” haben die Liederchöre unter der Leitung von Sabine Dietenberger mit ihrem zweiten sommerlichen Platzkonzert nach 2021 auf dem Schulhof der Dalberg-Grundschule begeistert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zufrieden ziehen die Vorsitzenden Alicia Amberger und Lucas Zimmerman Bilanz: „Das war ein mehr als gelungenes Konzert, auf das der Verein sehr stolz sein kann.“ Im einstündigen Programm nahmen Friedenslieder einen großen Platz ein: So erklangen Titel wie „Peace To The World“, „Blowing In The Wind“ (Männerchor) und das vom Jugendchor Between vorgetragene „Where Have All The Flowers Gone“.

Die Liederkranz-Chöre, hier bei der Probe, sangen im Schulhof. © Peter Jaschke

Eröffnet wurde das Konzert von FrauenTerz und Männerchor gemeinsam mit Freddy Quinns Evergreen „Heimweh – so schön war die Zeit“. Der Kinderchor zeigte sich bei „Wir sind Kinder dieser Erde“ bestens aufgelegt. Christian Dobirr begleitete den Gesang am Cajon.