Eine Premiere bei der Vernissage

Die erste Ausstellung im noch jungen Erinnerungsjahr des 2012 gegründeten Kunstvereins Ladenburg (KVL) widmet sich inhaltlich dem Thema Europa: Die Vernissage von „Colours of Europe“, eine spannende Licht-Raum-Installation des Heidelberger Künstlers Nils Herbstrieth, bedeutete am Mittwochabend aber noch eine weitere Premiere: Nutzte doch der KVL anlässlich des zehnjährigen Bestehens erstmals die städtischen Räume des Ladengeschäfts in der Hauptstraße 6.

Das wie dafür geschaffen wirkende Schaufenster diente zuletzt dem Mehrgenerationen-Wohnprojekt „Vielfalt“ dazu, auf sein Vorhaben im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann aufmerksam zu machen. Nun zieht der KVL vorübergehend ein in der „H 6“. So hat der Verein die neue Örtlichkeit getauft. Dessen Vorsitzende Wiebke Hünermann-Neuert freut sich, dass neben dem KunstFenster (KF) in der Hauptstraße 77 am entgegengesetzten Stadteingang ein weiterer Raum zur Verfügung steht. Aktive Mitglieder haben dieser Tage die H 6-Wände frisch geweißelt.

Einen Wunsch erfüllt

„Mit diesem Raum erfüllt uns Bürgermeister Stefan Schmutz erfreulicherweise einen Wunsch, mit dem wir an ihn herangetreten waren“, teilt die Vorsitzende mit. Weil aber dem Verein monatlich 50 Euro an Nebenkosten entstehen, werden derzeit Sponsoren gesucht. „Das ist für uns viel Geld, zumal wir die Hälfte der Mitgliedsbeiträge bereits für die KunstFenster-Miete ausgeben“, erklärt Hünermann-Neuert.

Das Publikum darf dennoch auf ein buntes Jubiläumsprogramm gespannt sein. Es begann wie gesagt mit der Installation von Herbstrieth in der H 6. Der Heidelberger Architekt und auch unter dem Pseudonym „sim[ray]sir“ aktive Medien-Künstler, folgt damit der KVL-Einladung, erneut die Winternächte durch „Lichtspiele“ zu erhellen – wie schon vor drei Jahren so erfolgreich im KunstFenster. „Die jetzige Ausstellung visualisiert die Situation der europäischen Länder grafisch“, teilt der KVL mit. „Europa ist bunt und divers – und das ist gut so“, formuliert Herbstrieht. Flaggen symbolisieren die Länder in ihrer Historie, Tradition und Einzigartigkeit. Der Künstler spielt mit Formen und Farben, indem er diese sich immer neu vermischen lässt. Die Identität der Länder bleibt dabei jedoch immer erkennbar. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 20. Februar, täglich von 18 Uhr bis 22 Uhr durchs Schaufenster zu sehen.

Seit Juli vergangenen Jahres laufen die Planungen fürs weitere Jubiläumsprogramm. Nahezu alle Ausstellungen beginnen am 26. des jeweiligen Monats, da der KVL am 26. April 2012 gegründet wurde. Anlässlich des Jubiläums darf jedes Mitglied einen der beiden KVL-Räume zwei Wochen lang für eine Einzelausstellung nutzen. Als Kostenbeitrag fallen 50 Euro an. „Es gibt schon viele Reservierungen und auch Neueintritte“, zieht Hünermann-Neuert eine erste Bilanz.

Weitere Termine

Weitere Schauen stehen bereits fest: Ab 26. Februar zeigt Rainer Zerback (Ludwigshafen) Fotografien im KunstFenster. Vom 26. März (Vernissage) bis 30. April gibt’s Skulpturen-Ausstellungen von Ulrike Gölner, Gabriele Köbler, Stefanie Welk, Jürgen Heinz und Ladenburgs Hans-Michael Kissel im Glashaus und in der H 6 zu sehen. Ab Anfang Juni ist die Installationskünstlerin Patricia Lambertus (Bremen/Berlin) zu Gast. Am 26. Juni ist ein Jubiläumsfest mit Eröffnung der Ausstellung „Zehn Jahre KVL“ im Domhof geplant.