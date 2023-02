Einbruch und Diebstahl in Ladenburger Café - Zeugen gesucht

Ladenburg. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Ladenburger Café eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde aus einer Kasse des Cafés im Schriesheimer Fußweg Münzgeld in niedriger dreistelliger Höhe entwendet. Zudem hebelten der oder die Täter an einem in der Nähe gelegenen Bürogebäude ein Fenster auf - dort wurde allerdings nichts gestohlen. Auch in einem Kassenhäuschen, an dem der oder die Unbekannten die Tür aufbrachen, waren sie erfolglos.

Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter unter der Telefonnummer 06203/93050 bei der Polizei zu melden.