Ein Land, zwei Seiten

Ladenburg. Atemberaubende Landschaften und eine lebensfrohe Bevölkerung. Das ist Vietnam. Aber es gibt auch eine andere Seite: Rechte wie freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit unterliegen willkürlichen Einschränkungen. Andersdenkende werden regelmäßig Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Organe. Beide Seiten des Landes beleuchtet der Vortrag „Vietnam – ein Land mit zwei Gesichtern“, den die Vietnamexpertin Genia Findeisen am Dienstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Stadtbibliothek Ladenburg hält. Sie führt Touristen in Vietnam herum und setzt sich in Fällen von Menschenrechtsverletzungen für diese Menschen ein. Die Veranstaltung wird organisiert von der Stadtbibliothek und Amnesty Ladenburg-Schriesheim. her

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1