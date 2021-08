Ein Blick auf die erste deutsche Bibel

Einmal mehr empfiehlt sich das historische Gedächtnis des Rhein-Neckar-Kreises, das Kreisarchiv in Ladenburg, als hervorragender Ausstellungsort. Dort läuft die Ausstellung „Luther in Worms – Bibel, Vernunft, Gewissen“ Über 50 Exponate spiegeln das epochale Ereignis der Reformation und den Auftritt Luthers in Worms in den historischen Kontext einer Übergangszeit des Niedergangs und des Aufbruchs zur Erneuerung der ganzen Christenheit durch das Evangelium wider.

Diese Exponate stammen aus der umfangreichen Dokumenten-, Bücher- und Bibelsammlung von Herbert Kempf (Viernheim) und sie setzen eine Ausstellung fort, die dieser zusammen mit Pfarrerin Dorothee Löhr bereits in der Feudenheimer Kulturkirche Epiphanias gezeigt hat.

Kempf zeigte sich erfreut, dass die Ausstellung im Kreisarchiv so hervorragend präsentiert werden kann. Sie umfasst drei Teile, natürlich Luthers historischen Auftritt auf dem Reichstag vor genau 500 Jahren, aber auch die Zeit davor von der Scholastik über den Humanismus und Renaissance sowie die Nachwirkungen der Reformation. Als Kurator erläuterte er, dass sich unter den gezeigten Faksimiles und originalen Druckausgaben vieles Sehenswerte befindet: So etwa die erste Bibel in deutscher Sprache, eine Vulgata von 1519 mit handschriftlichen Anmerkungen. Zur Ausstellung ist ein 80-seitiger Begleitkatalog erschienen, in dem alle Exponate ausführlich beschrieben werden.

Der Eintritt ist frei

Kreisarchiv, Trajanstraße 66, 68526 Ladenburg; Öffnungszeiten: Bis 15. Oktober: Montag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 12 Uhr sowie Sonntag, 5. September und 10. Oktober, 14 bis 17 Uhr. Führungen am Mittwoch, 25. August und 29. September, 17.30 bis 19 Uhr. Frühzeitige Anmeldung erforderlich: Telefon 06221/52 27 74 0) oder per E-Mail: kreisarchiv@rhein-neckar-kreis.de. Der Eintritt ist frei. red/sko

