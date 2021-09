Ehrenkommandant und Benz-Medaille: Harald Lange ausgezeichnet

Diese Überraschung ist gelungen: Harald Lange ist der erste Ladenburger, der mit der neuen Carl-und-Bertha-Benz-Medaille geehrt worden ist. Bürgermeister Stefan Schmutz überreichte die Auszeichnung beim Ehrungsabend der Freiwilligen Feuerwehr am Samstagabend unter großem und mehrfach im Stehen gespendeten Applaus der Gäste in der Feuerwache.

Mit der 2019 vom Gemeindebrat ausgelobten Medaille werden besondere und langjährige Verdienste zum Wohle der Bürger gewürdigt. Lange ist am selben Abend offiziell zum Ehrenkommandant ernannt worden. Der Stadtbrandmeister hatte die Wehr ab 1996 insgesamt 25 Jahre lang geleitet und das Führungsamt bei der Hauptversammlung im April an Pascal Löffelhardt abgegeben. Auch Altbürgermeister Rainer Ziegler und Kreisbrandmeister Udo Dentz dankten Lange für vorbildliches Wirken über die Stadt hinaus. Für seine „hervorragenden Leistungen“ nahm Lange außerdem das selten verliehene Ehrenkreuz in Gold des Deutschen Feuerwehrverbandes entgegen (Bericht folgt). pj