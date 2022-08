E-Bike gestohlen

Ladenburg. Ein Unbekannter hat in Ladenburg ein wertvolles Elektro-Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in der Otto-Häusler-Straße. Nach Angaben der Beamten war das Fahrzeug an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Täter oder die Täterin flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei dem E-Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid SLT, in den Farben Blau und Schwarz. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 4000 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/93 050 entgegen. red/jei