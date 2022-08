Duales Studium trägt auch seine Handschrift

Am Montagabend ist Rainer Beedgen aus Ladenburg an den Folgen eines wiederholten Schlaganfalls gestorben. Der langjährige Kommunalpolitiker und frühere Prorektor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim, wo er bis zum Eintritt in den Ruhestand erfolgreich gewirkt hatte, hatte im Februar seinen 70. Geburtstag gefeiert. Nach der schweren gesundheitlichen Krise bereits vor einigen Jahren hatte er sich an seinem jüngsten runden Geburtstag laut eigenen Angaben wieder „sehr wohl“ gefühlt.

Der Ladenburger Altstadtrat Rainer Beedgen ist tot. © Hans-Jürgen Emmerich

Als ehrenamtlicher Stadt- und Kreisrat wurde der Ehrenvorsitzende des CDU-Stadtverbands wegen seiner ebenso bürgernahen wie besonnenen Art und seiner klaren Sprache über Parteigrenzen hinweg geschätzt. So gewann Beedgen in 30 Jahren am Ratstisch in Ladenburg mehrfach die meisten Stimmen in seiner Fraktion und darüber hinaus.

Einst jüngstes Gremienmitglied

Der bei seinem Debüt 1975 mit 23 Jahren damals jüngste Ladenburger Stadtrat trat bei der Kommunalwahl 2014 nicht wieder an. Diese Entscheidung sei jedoch lange vor den damals aktuellen gesundheitlichen Problemen gefallen, wie er gegenüber dieser Redaktion einmal erklärte. „Der Kommunalpolitik tut es gut, wenn Leute mit neuen Ideen kommen“, betonte Beedgen, der sich 2019 auch aus dem Kreistag verabschiedete.

Beruflich stand Beedgen früh für die Idee eines akademischen Konzepts, das sich in der Hochschullandschaft inzwischen zu einer der besten Innovationen Baden-Württembergs und zu einem Exportschlager entwickelt hat: Den Ausbau der einstigen Berufsakademie (BA) zur Dualen Hochschule am Standort Mannheim begleitete Beedgen maßgeblich – zunächst als nebenberuflicher Dozent, später als Fach- und Studiengangsleiter sowie schließlich als Dekan der Fakultät Wirtschaft und DHBW-Prorektor.

Bereits 2004 erhielt Beedgen den Landeslehrpreis. Projekte wie der Aufbau des Studiengangs Wirtschaftsinformatik und der Ausbau internationaler Beziehungen tragen seine Handschrift. „Vieles hat er bewegt – immer mit fokussiertem Blick auf das Thema Bildung im Dienste der jungen Generation sowie der Wirtschaft und stets als Wegbereiter der dualen Idee“, hieß es 2015 anlässlich seines Ausscheidens aus dem aktiven Dienst an der DHBW.

Der einstige Messdiener und Pfadfinder hatte nach dem Abitur am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium in Mannheim Mathematik und Volkswirtschaft studiert. Nach dem Doktortitel arbeitete er an der renommierten University of California (UCLA). Bis 1989 war er am Kernforschungsinstitut Karlsruhe tätig.

In seiner Freizeit widmete sich der Vater zweier Söhne neben dem Sammeln von Akt-Kunst der Siedlungsgeschichte seiner Heimatstadt: Er engagierte sich unter anderem als Autor und Stadtführer beim Geschichts- und Brauchtumsverein Heimatbund, den seine Frau Carola Schuhmann führt, und bis zuletzt als Chef der Stiftung Lobdengau-Museum. Viele, die Beedgen kannten, „bedauern zutiefst den Verlust einer prägenden Persönlichkeit“, so Ladenburgs stellvertretender Bürgermeister Günter Bläß (CDU), und teilen die Trauer mit Beedgens Familie.