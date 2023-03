Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kriminalität Drogenhandel in Ladenburger Südstadt - erneuter Einsatz im Umfeld eines Lokals

In einer Wohnung über einer Gaststätte in Ladenburg hat es am Dienstag einen Polizeieinsatz gegeben. Es ging um Rauschgift. Das Lokal selbst war auch schon im Fokus der Ermittler