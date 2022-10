Drei Verletzte bei Unfall auf K 4238

Schriesheim/Ladenburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Schriesheim und Ladenburg sind am Montagnachmittag drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein Polizeiführer vom Dienst bestätigte am späten Abend, dass es auf der K 4238/Schriesheimer Straße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen war. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Vollständige Informationen lagen dem Polizeiführer bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Ein Rettungshubschrauber wurde nach dem Unfall angefordert. © René Priebe

Nach ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin oder ein Autofahrer gegen 16.20 Uhr in einem Ford Transit von Schriesheim aus in Richtung Ladenburg unterwegs und fuhr trotz noch eingeleiteter Vollbremsung wuchtig auf einen Mercedes auf. Dessen Fahrerin soll zuvor gebremst haben, um nach links in den Neuweg abzubiegen.

Straße gesperrt

Eine Frau wurde schwer verletzt, sie wurde zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Personen erlitten leichtere Verletzungen. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Schadens war am Abend noch nichts bekannt. Der Polizeiführer vom Dienst berichtete, dass die Straße ab etwa 17.15 Uhr für eineinhalb Stunden gesperrt war. red