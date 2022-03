Drei Teams vor höheren Aufgaben

Die Rope-Skipperinnen der LSV Ladenburg sind nun auch auf dem Sprung zur Deutschen Team-Meisterschaft und zum Bundesfinale. Dafür haben sich drei Teams bei den Badischen Titelkämpfen in der heimischen Lobdengauhalle qualifiziert. Dort holten sich zwei Seilsprungstaffeln aus den Reihen der Gastgebenden obendrein Meistertitel. Insgesamt stellte die LSV 32 Springerinnen, die aufgeteilt in sieben Teams, acht unterschiedliche Disziplinen im Rope Skipping zu absolvieren hatten.

„Das heißt bei Teamwettkämpfen acht Mal höchste Konzentration, um Hänger zu vermeiden, damit viele Punkte erreicht werden“, teilt das Trainerteam um Sarah Nold und Uli Finckh mit. Viel Zeit bleibt den Sportlerinnen nicht zum Ausruhen, da bereits in anderthalb Wochen die Deutschen Einzelmeisterschaften in Müllheim stattfinden. Zu den jüngsten Erfolgen: Als Badische Meisterinnen qualifizierten sich Lorena Baumann, Cécile Bläß, Ida Kailich, Jaqueline Ott, Victoria Pech und Caroline Merrem für die Deutschen Team-Meisterschaften im Mai in Hanau. Als Drittplatzierte qualifiziert fürs Bundesfinale in Hanau: Marie Badent, Paula Bosse, Sophie-Friedl Schneider, Lena Jakoby Sophie Henseler und Kristin Stadelmeyer. Badische Meisterinnen und qualifiziert fürs Bundesfinale in Hanau: Luca-Sophie Hein, Sophie Höglmeier, Lena Salinger, Lucy Stern, Hanna Simons und Leni Schrepp.

Um jungen Teams den Einstieg in den Wettkampfsport zu erleichtern, bestand die Möglichkeit, nur in einzelnen Disziplinen an den Start zu gehen. Leni Schrepp und Luna Forero Sanchez belegten in zwei Disziplinen Platz zwei und drei. Lina Herre, Lorena Hess, Mila Gückel erreichten unter anderem einen ersten Platz. Leonie Höglmeier, Carlina Lohse, Serena Streckert, Elena Herre und Noemi Wieland sprangen unter anderem zweimal auf Platz eins. Das jüngste Team erreichte mit Jana Hurrelmann, Lea Zschätzsch, Melody Funk und Elisa Schütz dreimal Platz drei und einen zweiten Platz. pj

