Drei Entlassfeiern an der Ladenburger Merian-Realschule

Dieser Tage hat Rektor Stefan Baust bei drei Entlassfeiern im Hof der Merian-Realschule (MRS) in Ladenburg insgesamt 77 Mädchen und Jungen verabschiedet - die Mehrheit davon nach der zehnten Klasse mit der Mittleren Reife, aber auch elf bisherige Neuntklässler mit Hauptschulabschluss. „Wir freuen uns mit Euch und sind mit Euch ebenso erleichtert, dass es geschafft ist“, sagte Baust. Die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sollen nun allen auf ihrem weiteren Weg hilfreich sein - ob auf einem beruflichen Gymnasium oder bei einer Ausbildung.

Großen Anteil am jetzigen Entwicklungsstand rechnete Baust neben den Eltern vor allem den Lehrkräften zu, aber auch weiteren Personen der Schulgemeinschaft. „Auch dieses Schuljahr war von zahlreichen Herausforderungen geprägt“, hielt Baust fest. Deshalb verdienten alle Prüfungsleitungen Respekt. In den Erinnerungen an die Schulzeit werde „vielleicht gar nicht immer der Fachunterricht im Mittelpunkt stehen, sondern die Begegnungen mit anderen Menschen, gemeinsame Feste, Klassenfahrt und Projekte“. Dieser außerunterrichtliche Teil sei ebenso wichtig wie Fachunterricht und trage zu einer erfolgreichen Schullaufbahn bei.

„Glücklicherweise konnten die sozialen Kontakte in diesem Schuljahr wieder vor Ort gepflegt in der Schule werden, denn Homeschooling war nicht mehr notwendig“, sagte Baust. Doch herrschten bis März noch Einschränkungen, die das Unterrichtsgeschehen weiterhin beeinträchtigten. „Ihr habt verstanden, dass das Leben nicht immer so läuft, wie man es sich vorstellt, habt auf vieles verzichten müssen, und könnt somit auch manchem Erwachsenen als Beispiel dienen“, fand Baust.

Nachfolgend die Preisträger für besonders gute Noten beziehungsweise herausragende Fachleistung oder soziales Engagement, zunächst in der Klasse 10a: Zaryab Sultan Ahmed (Schülersprecher), Nils Bäunling (Jahrgangsbester mit Notenschnitt 1,3; Technik-Preis), Vanessa Quartarone (Notenschnitt 1,4). Klasse 10b: Lilly-Carolin Zimmer, Robin Jacob (Informatik), Robin Cheney (Informatik), Melina Tzika (Englisch). Klasse 10c: Mara Braun, Lucia Valente, Maximilian Vögele.