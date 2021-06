Drachenboot-Festival in Ladenburg offiziell abgesagt

Jetzt ist es sozusagen amtlich: Das für den 24. und 25. Juli anberaumte Drachenboot-Festival in Ladenburg fällt erneut aus. Das hat Thomas Thieme, der Vorsitzende des Fußball-Vereins (FV) 03 und seit 2006 Gesamtverantwortlicher für das in der Region beliebte Event, am Freitag dieser Redaktion mitgeteilt.

„Wir haben so lange wie möglich abgewartet und die Bestimmungen beobachtet, aber jetzt ist es nicht mehr zu organisieren“, sagt Thieme. Von einer zwischenzeitlich angedachten „Leichtversion“ mit einer Präsentation der Paddelabteilung auf dem Neckar und Beachparty sei man wieder abgekommen: „Wir hätten befürchten müssen, dass sich so etwas nicht kontrollieren lässt und wollen da kein unnötiges Risiko eingehen.“ Allerdings soll das Fußball-Jugendturnier wie geplant am 10. und 11. Juli im Römerstadion stattfinden.

Der Verein wolle sich nach der Corona-Krise auf seine Basisarbeit konzentrieren und Strukturen festigen. Noch offen ist, ob im August die Ladenburger Kerwe stattfinden kann, bei der traditionell die Nulldreier und die Athleten auf dem Marktplatz bewirten. Auch die kommende Auflage des Altstadtfestes (September) steht noch in den Sternen. Die Einnnahmenverluste durch abgesagte Feste sind auch ein Problem für viele Vereine. pj