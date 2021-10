Dorfroman in Römerstadt

Ladenburg. Im Oktober und November erwarten Macher und Liebhabende der vom Land Baden-Württemberg geförderten Lesespaziergänge „Flaneure & Flaneusen“ weitere literarische Gäste in Ladenburg: Am Sonntag, 10. Oktober, stellt um 15 Uhr der mehrfach ausgezeichnete Autor Christoph Peters (Berlin) unter anderem seine Erzählung „Dorfroman“ vor. Es sei „ein Buch wie eine ganze Welt“, so Literaturkritiker Denis Scheck. Es handelt vom „turbulenten Aufbruch in jene Bundesrepublik, in der wir heute leben“. Peters bringt aber auch seine jüngste Publikation „Tage in Tokio“ mit.

„Aus und davon“

Am Sonntag, 24. Oktober, ist um 15 Uhr die 1970 geborene Stuttgarter Schriftstellerin Anna Katharina Hahn, Mainzer Stadtschreiberin von 2018, zu Gast und liest aus „Aus und davon“, einem Familienroman des 21. Jahrhunderts. Begleitet werden beide Schreibende durch die Moderatorinnen Carolin Callies und Kristin Wolz. Die Zuhörenden verfolgen alles über Funkempfänger zum Ausleihen. Treffpunkt ist ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Stadtbibliothek (Hauptstraße 8). Karten zum Preis von fünf Euro lassen sich vorbestellen bei der Buchhandlung am Rathaus (Domhofgasse 3, Telefon 06203/12 11 1). pj