Dorfpride am 9. Juli

Ladenburg. Als Vorbereitung auf die Dorfpride in Ladenburg am Samstag, 9. Juli, hissen das Organisationsteam der Parade und Vertreter der Stadtverwaltung am Montag, 27. Juni, um 11 Uhr die Regenbogenfahne am Dr.-Carl-Benz-Platz. Bürgermeister Stefan Schmutz erläutert mit dem Organisationsteam die Hintergründe zur Dorfpride.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Dorfpride ist eine Demonstration für die Sichtbarkeit und Rechte für LSBTTIQ+-Personen. LSBTTIQ+ steht dabei für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell oder queer, also für Menschen, die außerhalb der heteronormativen geschlechtlichen oder sexuellen Norm stehen.

Die Dorfpride versteht sich als Äquivalent zu Paraden in Großstädten wie dem Christopher Street Day. Die erste Dorfpride gab es 2020 in Mühlhausen, dann folgte eine Auflage in Oftersheim 2021 und jetzt in Ladenburg. Die Veranstalter erwarten rund 1000 Teilnehmer. red