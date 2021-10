Doppelkonzert „Am Sägewerk“ in Ladenburg

Ladenburg. Die neue Cover-Formation „So eine Art Band“ tritt am Samstag, 23. Oktober, ab 19 Uhr in der Kulturwerkstatt Ladenburg Am Sägewerk 22 (Stadtteil West) auf. Die von den Bands The Greyhounds und New Experience her bekannten Musiker Ralf Bastian (Gitarre/Gesang), Philippe Jacquemin (Drums/Gesang), Erich Muller (Gitarre/Gesang) und Mathias Weber (Kontrabass/Gesang) machen Rock, Pop und Rock’n’Roll. Außerdem wirkt das Akustik-Rockquartett „Sundrop“ an diesem Abend mit.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Um Spenden wird jedoch gebeten. Die Veranstalter empfehlen Besuchern vor dem Konzert eine Anmeldung wegen Corona-Regelung und begrenzter Zuschauerzahl per Mail (KulturwerkstattLadenburg@online.de).