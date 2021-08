dm-Markt öffnet am Donnerstag neu

Der dm-Drogeriemarkt in der Wallstadter Straße in Ladenburg hat ab Donnerstag (8 Uhr) nach einem Umbau wieder geöffnet. Die Öffnung des Marktes mit neuer Innenausstattung feiert das Verkaufsteam mit seinen Kunden unter anderem mit einem großen Gewinnspiel.

Neue LED-Lampen, aber auch der Boden und die Regale sowie die Ausrichtung des Sortiments zeugen von der Modernisierung. „Durch die neue Innenausstattung können wir mehr Produkte anbieten“, berichtet Filialleiterin Jacqueline Kühlwein.

Kleine Überraschungen gibt es auch: Am Donnerstag, 5. August, bringt ein Clown von 10 bis 17 Uhr Groß und Klein zum Schmunzeln. Von 11 bis 17 Uhr gibt es lustige Porträts von einem Karikaturisten, dazu kleine Geschenke an der Kasse. Am Samstag, 7. August, können sich Kunden von 10 bis 18 Uhr persönliche Widmungen auf gekaufte dm-Produkte gravieren lassen. Von 5. bis 14. August läuft außerdem das Gewinnspiel. red/sko