dm-Markt baut um

Der dm-Markt in der Wallstadter Straße 51a in Ladenburg wird, je nach Stand des am Donnerstag angelaufenen Ausverkaufs, spätestens von Montag, 5. Juli, bis voraussichtlich Mittwoch, 4. August, umgebaut und ist dann vorübergehend geschlossen. Darauf weist Filialleiterin Jacqueline Kühlwein derzeit ihre Kundschaft hin und nennt die Häuser in Dossenheim und Edingen-Neckarhausen als Alternativen.

Damit einhergehend schließt auch das Testzentrum bei dem Drogeriemarkt – ob es im August wieder eröffnet wird, ist noch ungewiss. Das erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. pj