DLRG-Parkplatz endlich gepflastert

Die für rund 80 000 Euro nach langer Wartezeit nun endlich runderneuerte Freifläche zwischen dem DLRG-Stützpunkt in Ladenburg und dem Jugendzentrum „Kiste“ an der Wallstadter Straße ist als Parkplatz ehrenamtlichen Rettungs- und Sicherheitskräften sowie Kulturschaffenden und Mitarbeitenden des benachbarten Kulturzentrums vorbehalten. Die Pflasterarbeiten führte die örtliche Firma Schnell aus. Städtische Gärtner stellen noch das begleitende Grün her. Dies teilte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses mit.

Das Gremium vergab einstimmig die Sanierung eines 125 Meter langen Teilstücks der Außenmauer des Friedhofs für brutto rund 66 000 Euro an die örtliche Baufirma Ralf Krause. pj

