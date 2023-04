Diskussion zu Einbahnstraßenregelungen in Ladenburg im Domhof

Ladenburg. Zur Einbahnstraßenregelung in zwei Ladenburger Straßenzügen ist am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr im Domhofsaal (Hauptstraße 9) die Meinung der Bürgerschaft gefragt. Die Stadtverwaltung informiert an diesem Abend zunächst über Hintergründe und Ziele des laufenden Verkehrsversuchs im Bereich Neue Anlage und Jahnstraße sowie Schwarzkreuz- und Luisenstraße.

Anschließend sollen Teilnehmende im Wechsel an drei Thementischen ihre jeweilige Sichtweise einbringen und diskutieren. Die Ergebnisse des Abends sollen laut Pressemitteilung der Stadt in die Auswertung des Verkehrsversuchs einfließen. Außerdem heißt es, dass „zentrale Schlussfolgerungen bei den weiteren Planungen für eine nachhaltige Lösung berücksichtigt“ werden.