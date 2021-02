Die beiden Bauanträge für Einfamilienhäuser und die Nutzungsänderung eines Ladens in ein Kosmetikstudio lassen die Gemeinderäte schnell und positiv passieren – sind die spannendsten Themen im Technischen Ausschuss am Mittwoch doch zwei mündliche Vorträge: Zum einen sollen erste Pläne für die Neugestaltung des Spielplatzes Deichwiese präsentiert werden, zum anderen der Bepflanzungsplan für den Kreisverkehr am Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann.

„Insbesondere junge Familien werden Ladenburg künftig als neuen Wohnort wählen“, betonte Bürgermeister Stefan Schmutz, „deswegen sind Spielplätze von hoher Qualität wichtig.“ Den Platz an der Deichwiese bezeichnete er als „sehr beliebte Spielfläche“. Da 80 Prozent des 2004 gebauten Spielplatzes als unsicher gelten, ist er schon lange gesperrt.

Emilia Szarzynska, im Rathaus zuständig für Grünflächenpflege und Kinderspielplätze, erläuterte ein erstes Konzept, das vom Berliner Büro „Spielraumlabor“ stammt und rund 75 000 Euro kosten soll. Ziel war es, das bestehende Gelände nicht verändern zu müssen. Auch sollte die Rutsche erhalten werden. Künftig werden die Kletterelemente tragende Teile aus Stahl enthalten, die mit Holz ummantelt sind. „Damit beträgt die Haltbarkeit länger als zehn Jahre“, meinte Szarzynska. Der Spielturm ist offen und gut einsehbar und bis zu drei Meter hoch, er ist mit einem Fallschutz versehen. Sollte bis Mitte März eine Auftragsvergabe im Gemeinderat erfolgen, so Szarzynska, könne die Anlage noch vor der Sommerpause fertig werden.

Anregungen der Gemeinderäte betrafen die Attraktivität des Spielplatzes, sie regten einen beschatteten Platz für Kleinkinder an, sowie die Integration von Wasser. Stadtbaumeister André Rehmsmeier riet davon ab: Der Platz liege am Hang, es sei schwierig, hier mit Wasser umzugehen. Außerdem sei der Schwerpunkt dieses Platzes das Klettern.

Szarzynska stellte dann den Pflanzplan für den Kreisverkehr vor. Sie schlägt ein Staudenkonzept namens „Silbersommer“ vom Weinheimer Sichtungsgarten Hermannshof vor. Es bestehe wenig Wasserbedarf und geringer Pflegeaufwand.

Bürgerwettbewerb geplant

Die Räte wünschen sich aber mehrheitlich ein Gesamtkonzept, das neben einem Namen für den Kreisel und der Bepflanzung auch eine Dekoration beinhalten solle, die auf die Römerstadt Ladenburg hinweist. „Mir fehlt hier die dritte Dimension“, bemängelte Max Keller (Grüne). Feste Aufbauten sind jedoch laut Rehmsmeier aus Sicherheitsgründen verboten – also scheiden Bäume oder Säulen aus. Ideen sollen nun bei einem Bürgerbeteiligungswettbewerb gefunden werden.