Dilsberger Kantorei begeistert in Ladenburg

Die Kirchenfenster leuchteten einladend in den dunklen Abend, als sich am Vorabend des Ersten Advent die Konzertgäste in der evangelischen Kirche in Ladenburg einfanden. Die besinnliche Stimmung wurde von der Dilsberger Kantorei und den Instrumentalisten musikalisch aufgenommen und vertieft, so dass die Zuhörer mit so schönen Stücken wie „Beati omnes“ von Felix Mendelssohn, dem „Ein Engel zu Maria kam“ aus dem 13. Jahrhundert oder dem „Tollite Hostias“ aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns an in vorweihnachtliche Stimmung versetzt wurden.

Das Publikum war begeistert von der Zusammenstellung der Chorsätze aus ganz unterschiedlichen Epochen, die durch Instrumentalstücke (sehr harmonisch dargeboten von Barbara Mauch-Heinke an der Violine und Markus Karch am Piano) zu einem wunderbar stimmigen Ganzen vereint wurden.

Mit seinem weichen, ausgewogenen Klang und einwandfreier Intonation machte der Chor unter Leitung von Markus Karch auch bekannte Stücke zu einem besonderen Hörvergnügen und entließ die begeisterten Konzertbesucher nach einem sehr bewegenden „Abendlied“ von Josef Rheinberger in den Abend. „Wenn Markus Karch ein Konzert in Ladenburg gibt, dann komme ich immer“, sagte ein Zuhörer. „Das war sehr bewegend, die Texte gut verständlich, ein wunderschönes Konzert,“ stellte ein anderer fest.