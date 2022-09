Die Liebe zum Ladenburger Altstadtfest ist ungebrochen

Von Peter Jaschke

Der Schrittzähler am Handgelenk zeigte am späten Abend mehr als 20.000 an. Zugeben: Da waren Tanzbewegungen dabei. Es gab aber auch viel Programm für drei Jahre Pause. Und am Samstag mehrfach Regen. Doch vor allem bekam Ladenburg sein geliebtes Altstadtfest zurück. Liebenswert, lustig, lebhaft und gehörig laut war’s. Stellenweise jedoch auch leiser. Oder ganz still: Samstagfrüh war auf den Gassen nicht der erwartete und vor Corona immer so vertraute Flohmarkt-Sound zu hören.

Kaum ein Kofferraumdeckel knallte, nur wenige beladene Sackkarren ruckelten übers Pflaster. Vielmehr prasselte der so dringend benötigte Regen. „Aber jetzt hätte es ja nicht gerade sein müssen“, sagte Wolfgang Ibach vom Café eines Fördervereins schmunzelnd und fügte hinzu: „Wir machen das Beste daraus.“ Mehr als die Hälfte der angemeldeten Flohmarktstände wurden jedoch gar nicht erst aufgebaut. „Die Leute sind trotz des Regens gut drauf“, sagte Simon Baumann von der Jugendfeuerwehr, die erstmalsgemeinsam mit dem THW anstelle der Stadt Standgebühren kassierte. Dass der Nachwuchs die Einnahmen behalten darf, fand Baumann „super, weil das unsere Kasse auffrischt“. Da bezahlte auch die Ladenburger Händlerin Monica Ricklefs-Magurean gerne. Ihre Vorhersage lautete: „Die Leute freuen sich aufs Altstadtfest und kommen auch mit Schirmen.“

Ebenso war für Bürgermeister Stefan Schmutz bei der Eröffnung auf dem Marktplatz klar: Selbst bei trübem Wetter werde es keine trübe Stimmung geben. Es sei „großartig, was alle Mitwirkenden beim Gemeinschaftsprojekt Altstadtfest auf die Beine stellen“. Zusammen mit Dietmar Schuff schenkte Schmutz Freibier aus. Er würdigte mit dem Überraschungsgast, der viel Applaus bekam, stellvertretend alle, die wie Schuff für gelebtes Ehrenamt im Verein ebenso stehen wie für Solidarität mit Geflüchteten. Dass Letztere mit helfenden Händen Vereinen bei Standdiensten aus der Patsche halfen, sprach Bände für die Dankbarkeit, die eine Gruppe ukrainischer Frauen bei der Eröffnung auch gegenüber Schmutz kundtaten (diese Redaktion berichtete online).

Zwischen Leere und Ansturm

„Schade, dass wegen des Wetters nicht so viel los ist und dass einige Vereinsstände mangels Helfern nicht mehr präsent sind“, fand Besucher Rolf Ziech. „Es ist so leer“, staunte auch Einwohnerin Vanessa Wiest am ersten Nachmittag. Dagegen sagte Andrea Kersebohm: „Wir hatten einen Riesenansturm und backen gerade die achte Fuhre Zimtschnecken.“ Die Mitinhaberin vom Café Kleiderklatsch fügte hinzu: „Das Wetter ist besser als vorhersagt, und die Liebe zum Altstadtfest ist ungebrochen.“ Das war auch im Glashaus am Waldpark spürbar: Jazzgruppen wie das Tübinger Saxofon-Ensemble und Armani Five – beide mit Spitzensaxofonist Olaf Schönborn – füllten jeweils die Örtlichkeit außerhalb der Altstadt und begeisterten. So war diese Premiere geglückt. Auch der neue Schauplatz an der Deichwiese wurde angenommen: „Theo Tollpatsch“ und „Märchenmuhme Hannah“ unterhielten die Kinder. Benachbarte Hüpfburgen und der „Romans“-Baseballkäfig waren ständig belagert. „Toll, dass endlich wieder Altstadtfest ist und ich gewohnte Rituale genießen kann“, sagte Helmut Bühler. Nach der Flohmarktschicht kochte er für Freunde, mit denen er dann beim später vielgelobten Auftritt der Schriesheimer T-Band auf dem Marktplatz feiern wollte. „Das war wirklich klasse“, hieß es bei Vereinen rings umher anerkennend. Beim Benefizfestival „Rock at Church“ zeigte der Daumen während des Höhepunkts mit der Metal-Band Dawedda ebenso nach oben: „Der Pfarrhof ist voll, die Leute haben Spaß.“ Auf dem Heimweg von einem ruhigeren Platz freute sich Karen Barth: „Schön, dass wieder Altstadtfest ist.“ Sie hatte wegen Corona Bedenken, dass es zu voll werden könnte, „aber die Menge verteilte sich gut“. Das war stellenweise anders: Trotz eines Regengusses gab es an drei Party-Punkten kaum ein Durchkommen. Man sah mit Regenponchos oder eben durchnässt Tanzende. Im ASV-Discozelt hieß es: „Wir sind superzufrieden.“ Einen großen Erfolg feierte auch das begeisternde Funk-Kartell aus Stuttgart am Bischofshof.

„Erwartungen übertroffen“

An Ort und Stelle ließen es die Altstadtmusikanten des Liederkranzes am deutlich belebteren Sonntag mit Stimmungshits krachen. Es war der Auftakt zum Finale des gelungenen ersten Altstadtfestes nach Corona. Bürgermeister Manuel Müller aus der Kärntner Partnergemeinde Paternion gefiel es „sensationell in dieser schönen Stadt“. Sein Ladenburger Kollege Schmutz sagte: „Ich bin erleichtert, dass sich die Arbeit für alle gelohnt hat, die Erwartungen am Samstag übertroffen wurden und das Wetter am Sonntag mitgespielt hat.“ Nach Rücksprache mit Polizei und Johannitern am frühen Abend sei von einem „sehr ruhigen Fest“ auszugehen. Die Stadt rechne inoffiziell mit 25 000 Besuchern, davon 70 Prozent am Sonntag.