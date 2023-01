Die Gastfamilien in Ladenburg geben ihr Bestes

Miguel Moreira hat zwölf Jahre lang in Köln gelebt und wegen des Studiums dort Deutsch gelernt. „Die Sprache gefällt mir supergut“, erklärt der heutige Deutschlehrer aus Spanien. Zusammen mit seiner Kollegin Virginia Otero vom Colegio Peleteiro in Santiago de Compostela begleitete Moreira jetzt 16 Jugendliche nach Ladenburg. Dort waren die elf Mädchen und fünf Jungen neun Tage lang Gastschüler am Carl-Benz-Gymnasium (CBG). Dessen Spanischlehrerin Sandra Schünicke hatte diesmal eine Doppelrolle als Gastmutter und Lehrkraft.

„Wahlessen“ am Abend

Da Schünicke lange in Spanien gelebt hatte, weiß sie, was der iberischen Kultur eher fremd ist, nämlich typisch deutsches Abendbrot. Das gab es am ersten Tag auch bei ihr zu Hause. Schließlich sollten die jungen Leute in den Alltag hierzulande eintauchen. Ganz Mutter, stellte Schünicke jedoch am zweiten Abend alternativ lieber noch eine warme Mahlzeit dazu. „Er hat Spaghetti Bolognese gewählt“, erzählt sie schmunzelnd. Im März fliegt ihr eigener Sohn mit 15 weiteren CBG-Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 9 zum Gegenbesuch. „Bis 2020 hatten wir jeweils um die 20 dabei und dabei noch eine Auswahl zu treffen, aber nach der Coronapause muss es sich erst wieder herumsprechen, dass Austausch toll ist“, sagt die für das seit mehr als 20 Jahren bestehende Programm mitverantwortliche Sprachenlehrerin Brigitta Dierkes.

„Wir sind total froh, dass wir es wieder aufnehmen konnten“, sagt die spanische Kollegin Otero. Lehrer Moreira betont: „Das Zusammensein war eine tolle Erfahrung für unsere Schüler.“ Gastschüler David fand Heidelberg mit dem Schloss „cool“. Auch die Geschäfte, das Weinheimer „Miramar“ und die Trampolinhalle in Ladenburg haben ihm gefallen. Alba mochte den Besuch in Frankfurt besonders.

„Was mir am besten gefällt, ist meine Gastfamilie“, erklärt Alejandro, der in Edingen untergebracht war. Der 15-Jährige schätzt Deutsch als Fremdsprache, „weil ich denke, dass es nützlich für einen späteren Beruf sein kann und es eine schöne Sprache ist“. Aufgefallen ist ihm, dass die Menschen in Deutschland freundlich und Städte wie Frankfurt und Ladenburg „sehr schön“ seien. Eine weitere Erfahrung nimmt er ebenso gerne mit: „Das Essen war sehr lecker, und ich hoffe, dass ich es noch oft probieren kann.“