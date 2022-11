Dialog zu Spielplätzen

Detaillierte Ergebnisse seiner „Spielraumplanung“ für die Stadt Ladenburg (diese Redaktion berichtete bereits in Auszügen) stellt Rolf Schwarz, Professor am Institut für Bewegungserziehung und Sport der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, am Freitag, 9. Dezember, um 17 Uhr im Domhofsaal (Hauptstraße 9) vor. Das ursprünglich im Oktober anberaumte Treffen hatte krankheitsbedingt abgesagt werden müssen. Nun sind alle Interessierten erneut eingeladen, Ideen und Vorschläge zur Verbesserung der Spielplatzsituation in Ladenburg zu sammeln.

Interaktiv soll in rund zweieinhalb Stunden auf einem Lageplan die „Spielplatzzukunft für Ladenburger Familien modelliert werden“. Um Voranmeldung im Rathaus bittet Sachbearbeiterin Iris Lipowsky von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 13 Uhr (Mail: iris.lipowsky@ladenburg.de oder Telefon 06203/7 01 51). pj