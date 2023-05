Der Weg eines Tropfens

Das faszinierende musikalische Märchen „Wasserklang: Geschichte eines Tropfens“ ist am Freitag, 5. Mai, um 16 Uhr im Glashaus am Ladenburger Waldpark zu erleben. Es handelt sich um die Erzählung eines Wassertropfens auf seinem Weg durch den natürlichen Kreislauf. In einer interaktiven, musikalischen Darbietung, die von einem Sprecher geleitet wird, genießen Kinder ab vier und Erwachsene eine bezaubernde Klanglandschaft, die – von verschiedensten Instrumenten und wasserbetriebenen Gegenständen erzeugt – die Fantasie anregt. Am Ende der Show pflegen die drei Schauspieler vom Berliner „Kabinett Mirage“ den Austausch mit dem Publikum. Der Eintritt kostet 10 Euro (Kinder), 15 Euro (Erwachsene) oder 40 Euro (zwei Kinder, zwei Erwachsene). Es gibt eine Ermäßigung für Geringverdiener (Internet: www.kabinetmirage.com).

Am Samstag, 6. Mai, erzählt die Ladenburger „Märchenmuhme Hannah“ Ehleben um 20 Uhr im Glashaus vom Frühling. Außerdem treten bei ihrem zauberhaften Programm „Poesie & Musik“ Klangkauz Manu, Mr. Brummbass Brown, Fiedelfee Sophie und Goldkehlchen Jule auf. Eintritt kostet 15 Euro). pj