Der neue Vorstand ist auch der alte

Bei der 13. Mitgliederversammlung mit Wahlen der Senioren-Union-Ladenburg ist der alte Vorstand in seinem Amt bestätigt worden und wird den Stadtverband durch die nächsten Monate – auch mit einer Bundestagswahl führen. Alte und neue Ortsvorsitzende ist Jutta Schmitz-Rixen. Sie stellte erfreut fest, dass die Ladenburger Senioren-Union in all den Corona-Zeiten ein hohes Maß an Solidarität gezeigt habe. Für diese stete Verlässlichkeit bedankte sie sich, besonders beim Vorstand.

Stets seie alle ansprechbar gewesen, es gab sogar eine „spontane“ Vorstandssitzung im Herbst 2020, als alle Vorstandsmitglieder sich binnen einer halben Stunde zur Einberufung bereiterklärten, weil wieder einmal Corona-Beschränkungen vor der Tür standen.

Wieder gewählt: Für Jutta Schmitz-Rixen gab es Blumen. © Senioren-Union

„Die Senioren-Union hat stets die Kommunikation aufrechterhalten, auch in Form von Exkursionen“ sagte Schmitz-Rixen. Auch Videokonferenzen haben stattgefunden, um zu zeigen, dass die Senioren sich mit ihren Berufs- und Lebenserfahrungen in schwierigen Zeiten einbringen. Gerade die Senioren seien krisenerprobt und hätten viel erlebt: Von Typhus, Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum „Wirtschaftswunder“.

Nun geht die Senioren-Union mit geschlossenem Vorstand in die Bundestagswahl am 26. September – und kämpft dabei auch für den Gast des Abends, den Bundestagskandidaten Alexander Föhr. Ziel der CDU-Senioren ist es, dass „die Älteren die Jüngeren vor etwaigen Lockerungen der Schuldenbremse bewahren wollen“. Den „Green-Deal“ in Europa wollen die CDU-Älteren kritisch begleiten. Ebenso wie die Auto-Mobilität der Zukunft und die sichere Stromversorgung, „da Ladenburg als Einwohner viele Diplom-Ingenieure und Maschinenbauer hat, die Mitglieder und Interessenten der Senioren-Union-Ladenburg sind“, so Schmitz-Rixen. red

