Der 1. Mai wird gefeiert

Zum „Tag der Arbeit“ am Montag, 1. Mai, lädt der Ortsverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) um 10.45 Uhr in den Reinhold-Schulz-Waldpark in Ladenburg ein. Das diesjährige Motto lautet „Ungebrochen Solidarisch“.

Hauptrednerin der Kundgebung ist Ricarda Kaiser, die Kreis-Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mannheim. Vor ihr sprechen Bürgermeister Stefan Schmutz und DGB-Ortsvorsitzender Bernd Schuhmacher. Beim anschließenden Familien- und Kulturfest mit Hüpfburg im Grünen tritt die Rock-Coverband „Perfect Storm“ auf. Für Gegrilltes und Getränke sorgen Aktive vom Förderverein „Solidarität“ und von der IG BCE.

MdL Cuny spricht in Schriesheim

Auch in Schriesheim gibt es die traditionelle 1.-Mai-Feier, und zwar auf der Mannswiese um das Naturfreundehaus. Ab 10 Uhr wird dort gefeiert. Um 13 Uhr folgt die politische Maikundgebung, gemeinsam veranstaltet mit der SPD. Festredner ist der Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny. Bis 15 Uhr bietet die SPD ein Unterhaltungsprogramm für Kinder, unter anderem mit der beliebten Schokokussmaschine.

In Ilvesheim am Fischerhäusl

Der SPD-Ortsverein Ilvesheim lädt zur Maifeier ans Fischerhäusel (alla hopp!-Anlage) ein. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr, für Getränke und Verpflegung ist gesorgt. Die SPD begrüßt auch MdL Sebastian Cuny sowie ihren Bürgermeisterkandidaten Thorsten Walther, der sich auf gute Gespräche, Anregungen und Fragen freut. pj/-tin/sko