Dem Biber auf der Spur

Im Dezember und im Januar hatte die Stadt Ladenburg zu Biberführungen eingeladen. Wegen der großen Nachfrage werden nun im Februar weitere Biberführungen in der Bachlandschaft organisiert. Die genauen Termine mit weiteren Informationen auch zur Anmeldung sind auf der Homepage der Volkshochschule Ladenburg zu finden (www.vhs-ladenburg.de).

Die erste Führung am Samstag, 5. Februar, ist bereits ausgebucht, es gibt eine Warteliste. Die nächste verfügbare Führung ist am Samstag, 12. Februar, von 15 bis 16 Uhr und startet am Parkplatz vor der Gaststätte Zum Römer. Auch für die Führung von 16 bis 17 Uhr am gleichen Tag gibt es noch freie Plätze, sie beginnt am gleichen Ort.

Bei den Führungen werden das Leben des Bibers, seine Auswirkungen auf die Artenvielfalt und die Maßnahmen des Bibermanagements durch den ehrenamtlichen Biberberater Alexander Spangenberg, der seit Jahrzehnten im Natur- und Umweltschutz engagiert ist, erläutert. red/sko

Info: Weitere Informationen unter www.vhs-ladenburg.de