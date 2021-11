Debatte zum Etat 2022

Der Ladenburger Gemeinderat berät am Montag, 29. November, sowie am Dienstag, 30. November, jeweils um 19 Uhr, also eine Stunde später als sonst gewohnt, im Domhofsaal die Entwürfe des Haushalts- und des Wirtschaftsplans der städtischen Wasserversorgung fürs kommende Jahr 2022.

An beiden Tagen gibt es Gelegenheit zu Fragen und Anregungen aus der Einwohnerschaft. Allerdings muss man sich anmelden (post@ladenburg.de; Telefon 06203/70-101), geimpft oder getestet sein und Maske tragen.

Im Anschluss an die Dienstagssitzung treten nacheinander die Stiftungsräte von Christlichem Bürgerhospitalfonds und Günther’scher Stiftung für Jugendhilfe zur Beratung der jeweiligen Haushaltsentwürfe öffentlich zusammen.

Der Etatplanentwurf 2022 kann auch online eingesehen werden: https://www.ladenburg.de/rathaus-politik/bekanntmachungen/haushaltsplaene/ pj

