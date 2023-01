Von Hans-Jürgen Emmerich

Ladenburg hat Tradition, ist aber auch in Bewegung und hat eine große Zukunft vor sich. So sieht es Petra Liebig, Mitarbeiterin der Ordnungsverwaltung und fürs Stadtmarketing zuständig. Als Projektbeauftragte hat sie sich im Team mit weiteren Kollegen um ein neues Erscheinungsbild gekümmert, mit dem die wachsende Römerstadt am Neckar in Zukunft auftreten will

...