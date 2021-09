„Das macht einfach Mega-Spaß“

Der erneuerte Skaterplatz und die jüngere Pumptrack-Anlage am Stadtrand von Ladenburg sind ein Traum für Kinder und Jugendliche aus der ganzen Umgebung und weit darüber hinaus. „Cool, wie stark sich das verbessert hat, damit richtig was für alle geboten ist“, lobt Helen Wichert Reparaturen und neue Geräte. Die Sozialpädagogin vom städtischen Jugendzentrum „Kiste“ muss es wissen, denn sie trifft täglich junge Leute, die auf der vom Jugendgemeinderat angeregten und mitkonzipierten Anlage skaten, radeln und rollern.

Dass sich Rampen auch für die relativ junge Sportart Parkour eignen, hat der Ilvesheimer Maurice Meyerhoff als erfahrene Honorarkraft mit sechs Teilnehmern beim jüngsten „Kiste“-Ferienangebot gezeigt. Es geht darum, Hindernisse mit Sprüngen zu überwinden. Üblicherweise sind das Mauern und Treppen im bebauten Bereich, aber auch mal Baumstämme oder Gräben im Wald.

Meyerhoff macht in Ladenburg die teils artistischen Bewegungen vor, die in der englischen Fachsprache Moves heißen. „Ich versuche einfach, die Mädchen und Jungs für meinen Sport zu begeistern“, sagt der seit vier Jahren aktive Parkourläufer. Ihn fasziniert daran, dass man es nahezu überall ausüben kann, ohne Geräte kaufen oder Mitglied im Verein sein zu müssen. „Es geht familiär zu in der Parkour-Community, und es ist immer ein Miteinander, kein Gegeneinander“, erklärt Meyerhoff.

„Ich finde, das macht Mega-Spaß, und es war die richtige Entscheidung, mit meinem Freund Daniel herzukommen“, sagt Teilnehmer Jon. Der elfjährige Ladenburger zeigte Talent und erklärte auf Nachfrage: „Ich springe schon länger gerne Trampolin im Jump4all.“ Dem 22-jährigen Florian Bitzel, der bei der „Kiste“ dieser Tage sein Anerkennungsjahr zum Erzieher angetreten hat und fleißig bei den Übungen mitmacht, wird endgültig klar: „Das war auf jeden Fall die richtige Berufswahl.“ pj

