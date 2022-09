Das 47. Ladenburger Altstadtfest will dem Regen trotzen

Das 47. Altstadtfest in Ladenburg ist eröffnet. Nachdem der morgendliche Regen pünktlich zum Fassbieranstich am Samstagvormittag aufgehört hatte, griffen zunächst die Musizierenden der Stadtkapelle zu ihren Instrumenten. Die Formation ist die erste von insgesamt 25 Gruppen aus vielen Genres, die am Samstag und am Sonntag auf vier Bühnen für Stimmung sorgen wollen. „Das Wetter mag trüb sein,

