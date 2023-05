Cuny lädt zur Weinprobe ein

Der Schriesheimer SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny lädt Interessierte zu einer Weinprobe ein. „Zuhören ist die Grundlage guter Politik. Deshalb möchte ich mit den Menschen an Bergstraße und Neckar ins Gespräch kommen“, kündigt Cuny sein Veranstaltungsangebot am Freitag, 26. Mai, an.

Die Weinprobe wird erstmals mit einem gemeinsamen Spaziergang vom Marktplatz Ladenburg zum Weingut Rosenhof beginnen und in Zusammenarbeit mit den Weingütern Rosenhof (Ladenburg) und Teutsch (Hirschberg-Leutershausen) organisiert. Treffpunkt ist am Marienbrunnen um 17:30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 20 Euro pro Person und kann vor Ort bezahlt werden. Anmeldungen bis Donnerstag, 18. Mai, unter 06203/4202553 oder sebastian.cuny @spd.landtag-bw.de red