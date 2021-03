An den Ladenburger Schulen wird jetzt immer mehr getestet: Nach den Grundschulen sollen jetzt auch Corona-Testungen an den weiterführenden Schulen durchgeführt werden. Das erklärte Bürgermeister Stefan Schmutz bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Lobdengauhalle. 2400 Schüler und die Lehrer sollen zwei Mal pro Woche einen Schnelltest machen, die Verwaltung rechnet deswegen mit bis zu 5000 Schnelltests pro Woche, bei Wechselunterricht eher weniger.

„Wir sind in Gesprächen mit den Schulen, um Konzepte zu erstellen“, sagte Schmutz. Die Verwaltung will mit dem Test-Anbieter KTS Stuttgart auch Schulungen anbieten. Welcher Test verwendet wird, ist noch offen. Jedoch soll kein tiefer Rachenabstrich gemacht werden.

Auch in den Kindergärten soll es bald Testungen geben. Weil das Land dazu noch kein Konzept entwickelt habe, so Schmutz, will die Stadt hier für ein entsprechendes Testangebot aktiv werden. sko